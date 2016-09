'Eigen Europees toernooi met Nederlandse clubs zinloos'

,,Het is de enige manier om structureel meer geld in de Champions League te krijgen'', stelt Van Praag. ,,Daar komt nu eenmaal 50 procent of meer van het televisiegeld vandaan. De uitzenders in die landen zeggen: 'als ik niet zeker weet of de clubs uit mijn land mee spelen, ga ik niet zoveel geld op tafel leggen'. Dan gaat het om honderden miljoenen."



Clubs als Real Madrid dreigden de UEFA een eigen Super League op te richten indien er niets veranderde. Die dreiging is volgens Van Praag in de kiem gesmoord. ,,Het plan dat er nu ligt, daar sta ik wel achter, maar het is ook duidelijk dat er nog finetuning nodig is.''



Hij hoort wel eens dat Nederlandse clubs de CL beter kunnen verlaten om met competities van vergelijkbaar niveau een eigen Europees toernooi op te richten. Van Praag: ,,Dat is zinloos. Daar komt geen tv-station op af en dus komt er geen geld binnen.''



Lees zaterdag het uitgebreide interview met Michael van Praag in de digitale krant of op Blendle.