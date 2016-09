El Ghazi rijdt fietser aan bij De Toekomst

Landzaat kandidaat voor rol als tweede assistent bij Oranje

12:37 Denny Landzaat is in beeld om toe te treden tot de technische staf van het Nederlands elftal. De 40-jarige oud-international is kandidaat voor de rol van tweede assistent bij Oranje. Dat is de functie die Ruud van Nistelrooy bekleedde en waarvoor onlangs Ruud Gullit werd gepolst.