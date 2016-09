Eredivisie: de vijfde speelronde in feiten en cijfers

Een duel in het rechterrijtje tussen de nummer 16 (Go Ahead) en 14 (Roda). De bezoekers uit Kerkrade speelden al drie keer gelijk dit seizoen. Go Ahead pakte alleen een punt tegen NEC in het enige duel waarin de club tot scoren kwam.



Feiten en cijfers



* Roda is ongeslagen in zijn laatste 3 uitduels in de Eredivisie. Eerder dit jaar in januari-februari bleven de Limburgers in 4 opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden buitenshuis ongeslagen (W2-G2).



* Van zijn laatste 15 Eredivisie-duels won Go Ahead er maar één (G2-V12): dat was uit bij Feyenoord op 19 april 2015 (0-1).



* In de laatste 20 jaar ontmoetten de club elkaar slechts 1 keer in competitieverband in Deventer: op 3 mei 2014, de laatste speeldag van het seizoen, won Roda met 0-1 door een goal van Davy De Beule (16'). Ondanks deze zege konden de Limburgers directe degradatie niet voorkomen.