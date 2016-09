Eredivisie: de zesde speelronde in feiten en cijfers

FC Utrecht - FC Groningen (vrijdag 20.00 uur)

Een wedstrijd tussen twee ploegen die hun draai nog niet bepaald hebben gevonden. Zowel FC Utrecht als FC Groningen heeft nog geen wedstrijd gewonnen en met slechts twee punten bezet Groningen de voorlaatste plaats. Utrecht doet het met drie punten op plek vijftien iets beter. Feiten en cijfers * FC Utrecht (G3-V2) is voor de derde keer een Eredivisie-seizoen gestart met nul zeges in de eerste vijf speelrondes, na 1975/1976 (G2-V3) en 1996/1997 (G3-V2). * Groningen staat op 1498 gele kaarten in de Eredivisie en kan als vierde club de mijlpaal van 1500 halen, na FC Utrecht, Roda JC en FC Twente. * FC Utrecht won zijn laatste zes thuisduels tegen Groningen in de Eredivisie en hield in vijf van die duels de nul, inclusief in de laatste 4 wedstrijden.

FC Twente - ADO Den Haag (zaterdag 18.30 uur)

Roda JC - sc Heerenveen (zaterdag 19.45 uur)

Een confrontatie tussen de nummer zeven (Heerenveen) en zestien (Roda). Beide ploegen kregen begin dit seizoen te maken met een nieuwe trainer. In Limburg moet Yannis Anastasiou de boel weer op de rit zien te krijgen, terwijl Jurgen Streppel clubicoon Foppe de Haan opvolgde in Friesland. Feiten en cijfers * Roda JC is bezig aan een reeks van acht Eredivisie-duels zonder zege voor eigen publiek (G2-V6). Nog nooit bleef de club zonder zege in negen opeenvolgende thuisduels in de Eredivisie. * Bij een zege komt Heerenveen op elf punten uit zijn eerste zes Eredivisie-duels. In twee van de laatste drie Eredivisie-seizoenen stond de club op elf punten na zes duels: alleen vorig seizoen had Heerenveen maar zes punten na zes wedstrijden. * Roda JC won 11 van zijn 23 onderlinge Eredivisie-ontmoetingen met Heerenveen in Kerkrade (G5-V7).

Vitesse - Go Ahead Eagles (zaterdag 19.45 uur)

Vitesse staat met zeven punten op een achtste plaats, terwijl Go Ahead genoegen moet nemen met plek dertien (vier punten). De ploeg uit Deventer wist vorige week tegen Roda voor het eerst dit seizoen te winnen. Vitesse pakte dit seizoen al twee keer de volle drie punten. Feiten en cijfers * De laatste thuisoverwinning van Vitesse was tegen Heerenveen op 13 februari (3-0). * Go Ahead Eagles kan zijn 100e uitwedstrijd in de Eredivisie winnen. * De onderlinge balans tussen deze clubs in Arnhem in de Eredivisie is in evenwicht. Beide clubs wonnen drie keer en vier keer werd het gelijk.

Willem II - Excelsior (zaterdag 20.45 uur)

Excelsior is dit seizoen ijzersterk begonnen. De Kralingers wisten al drie van de vijf duels te winnen en bezetten nu de zevende plek. Bij Willem II gaat het iets moeizamer. De Tilburgers zijn met vier punten terug te vinden op plaats veertien. Feiten en cijfers * Willem II won dit kalenderjaar als enige club in de Eredivisie nog geen enkel thuisduel (G4-V6). De laatste thuiszege van de Tilburgers was tegen Roda JC: 3-2 op 20 december 2015. * Excelsior kwam inclusief de laatste speeldag van vorig seizoen in zes opeenvolgende Eredivisie-duels op een 1-0 voorsprong . * Excelsior boekte vorig seizoen zijn tweede zege ooit in Tilburg in de Eredivisie (G2-V6): 2-3. De Kralingse doelpuntenmakers zijn nu allemaal niet meer actief bij de club (Tom van Weert, Jeff Stans en Daryl van Mieghem).

Sparta Rotterdam - NEC (zondag 12.30 uur)

Alex Pastoor treft met Sparta zijn oude club NEC. De oefenmeester ziet de Nijmegenaren een twaalfde positie op de ranglijst bezetten, terwijl hij met Sparta op plek negen staat. Het verschil tussen de twee ploegen bedraagt slechts twee punten (zeven om vijf). Feiten en cijfers * Sparta maakte dit seizoen van alle clubs de meeste overtredingen (77). Denzel Dumfries is met achttien overtredingen koploper in het spelersklassement. * NEC bleef net als PSV, Feyenoord en ADO Den Haag ongeslagen in de eerste drie speeldagen. Daarna volgden twee nederlagen. * In de laatste vier duels tussen deze clubs in Rotterdam in de Eredivisie kwam telkens maar één club tot scoren.

PEC Zwolle - AZ (zondag 14.30 uur)

Het zit PEC Zwolle nog niet bepaald mee. Met twee gelijke spelen en drie nederlagen staat de ploeg van Ron Jans onderaan de ranglijst. AZ, dat afgelopen donderdag nog in de Europa League gelijk speelde tegen Dundalk, heeft acht punten meer en staat vierde. Feiten en cijfers * PEC Zwolle speelt zijn 550e wedstrijd in de Eredivisie. In de gehele Eredivisie-historie won tegenstander AZ exact 550 wedstrijden. * De laatste keer dat AZ vier Eredivisie-duels op rij won, was tijdens de laatste vier speeldagen van vorig seizoen. * Trainers Jans en Van den Brom stonden op 7 oktober 2012 tegenover elkaar in de Belgische competitie. Het Standard Luik van Jans won met 2-1 van het Anderlecht van Van den Brom. Ondanks die zege werd Jans twee weken later ontslagen terwijl Van den Brom dat seizoen kampioen van België werd.

PSV - Feyenoord (zondag 14.30 uur)

De eerste topper van dit Eredivisie-seizoen. Koploper Feyenoord speelt uit tegen PSV, dat tweede staat. Beide clubs hebben al een loodzware wedstrijd in de benen zitten. Afgelopen dinsdag verloor PSV thuis nipt van Atlético Madrid (0-1), terwijl Feyenoord donderdag in de eigen Kuip stuntte tegen Manchester United: 1-0. Voorafgaand aan dit seizoen speelden PSV en Feyenoord nog om de Johan Cruijff Schaal. De Eindhovenaren wisten deze wedstrijd met 1-0 te winnen. Feiten en cijfers * PSV kreeg dit Eredivisie-seizoen pas één tegengoal , op de eerste speeldag bij FC Utrecht (goal Haller). * Dirk Kuyt won slechts twee van zijn zeventien Eredivisie-duels tegen PSV (G3-V12, met Utrecht en Feyenoord), beide in dienst van de Rotterdammers: de 0-1 in 2004 en de 1-0 overwinning in eigen huis op 11 december 2005. In dat laatste duel scoorde hij de enige treffer. * Op 24 oktober 2010 won PSV in de Eredivisie thuis met 10-0 van Feyenoord. Dit is de gedeeld grootste zege ooit van PSV in de Eredivisie en de grootste nederlaag van Feyenoord in de Eredivisie-historie.

Heracles Almelo - Ajax (zondag 16.45 uur)

Het Eredivisie-weekend wordt afgesloten als nummer drie Ajax op bezoek gaat in Almelo. De Amsterdammers wonnen afgelopen donderdag in de Europa League nog van Panathinaikos. In de competitie staat de ploeg van Peter Bosz al op drie overwinningen, terwijl Heracles pas één keer de volle drie punten pakte.



Feiten en cijfers



* Heracles heeft minimaal één tegengoal geïncasseerd in zijn laatste 11 Eredivisie-duels. De laatste keer dat de club de nul hield was op 19 maart uit bij sc Heerenveen (0-1). De laatste keer dat de ploeg in eigen stadion de nul hield was op 6 februari, 2-0 tegen PEC Zwolle (sindsdien 8 thuisduels gespeeld).



* Tegenstanders van Ajax hebben al twee rode kaarten ontvangen, dat is samen met AZ het meest van alle clubs dit Eredivisie-seizoen. Vorig seizoen was Ajax samen met Excelsior de enige club waarbij tegenstanders geen enkele rode kaart kregen.



* De laatste thuiszege van Heracles op Ajax in de Eredivisie was op 21 februari 1965. Heracles won met 1-0 door een goal van Hennie van Nee.