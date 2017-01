Eredivisie en clubs lanceren FIFA-competitie voor gamers

De lancering van de competitie werd vandaag bekendgemaakt. Op 6 februari barst de strijd los.



,,We zijn verheugd dat we dit nu samen met de clubs, EA SPORTS en Endemol kunnen organiseren. De E-Divisie zien wij als een uitbreiding op het bestaande voetbalaanbod, waarbij we ons nog meer toe kunnen leggen op jongeren", zegt Alex Tielbeke, directeur van de Eredivisie CV, in een persbericht.



Met het instappen in de Electronic Sports (eSports) hopen de voetbalclubs aan te haken bij een jonge doelgroep (10-35 jaar) die zij steeds moeilijker aan de club weten te binden. Vroeger wilden die jongens profvoetballer worden, nu vooral gamer. De bekende FIFA 17-spelers zijn onder de gamers wereldsterren van formaat, met een groot bereik via hun accounts op sociale media.



Groeimarkt

,,Het is een grote groeimarkt die zich enorm snel ontwikkelt en waarin veel geld in omgaat. Daar willen we bij zijn", zei commercieel directeur Rob Toussaint van Heracles eerder. De club uit Almelo presenteerde begin januari dan ook gamer Bryan Hessing en bood hem, als eerste club, een fulltime contract aan. Daarvoor hadden Ajax en PSV al FIFA-gamers aangenomen. Dat geldt ook voor AZ.



Andere clubs zijn verzocht ook snel een eSporter aan zich te binden. Daarom vinden er deze maand bij de profclubs allerlei selectieronden en -toernooien plaats.



Via Twitch (videosite voor het streamen van computerspellen), YouTube en FOX Sports kunnen fans en liefhebbers de wedstrijden van hun favoriete club of gamer gaan volgen.