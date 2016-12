Eredivisiespelers zoeken de zon op tijdens de winterstop

Dubai

Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen geeft op Instagram aan zijn woonplaats Rotterdam te missen, maar geniet wel van een fijne vakantie in Dubai. Dit zal niet in de laatste plaats zijn omdat zijn vriendin Theresa tijdens de kerst haar jawoord gaf aan de Deense spits.

Curaçao

Ook zijn ploeggenoot Rick Karsdorp heeft het goed voor elkaar. De rechtsback van Feynoord geniet met zijn vriendin Astrid van een zonvakantie op Curaçao, waar ze de show stelen op Zanzibar Beach.

Brazilië

Feyenoord-verdediger maakt van de winterstop gebruik om zijn familie in Brazilië weer eens te zien. Zijn zoontje Rafael huppelt in een Feyenoord-shirt rond op het strand van Riviera de São Lourenço.

Colombia

Ook Ajax-verdediger Davinson Sánchez is voor de feestdagen even teruggekeerd naar zijn thuisland. De 20-jarige Colombiaan verblijft met zijn vriendin in Cali.

Londen

Sommige spelers zoeken het ook wat dichter bij huis. Ajax-middenvelder Lasse Schöne genoot met zijn Friese vrouw Marije van vier dagen Londen.

Dubai

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen bracht net als zijn teamgenoot Daley Sinkgraven de eerste week van de winterstop door in Dubai, maar is inmiddels weer terug in Nederland. Hier heeft hij door de goede prestaties van Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen het dartsvirus weer helemaal te pakken.

Londen

PSV-doelman Jeroen Zoet blijkt ook een grote dartsfan. Zo groot zelfs, dat hij naar het WK in Londen was om vriend en PSV-supporter Michael van Gerwen aan te moedigen in Alexandra Palace. Zou Zoet ook verkleed zijn geweest?

Dubai

Ook PSV-middenvelder Bart Ramselaar geniet tijdens de winterstop van de aangename temperaturen in Dubai. De 20-jarige Amersfoorter ging naar de bovenste verdieping van de Burj Khalif en maakte een rondje door de woestijn op een kameel.

Dominicaanse Republiek

De Oekraïner Oleksandr Zintsjenko van PSV maakt er een tropische winterstop van. De 20-jarige huurling van Manchester City verblijft met een aantal vrienden op de Dominicaanse Republiek. Daar vliegt hij in een helikopter, zwemt hij met dolfijnen en heeft hij een grote gele slang om zijn nek.

Dubai

Geen originele bestemming, wel lekker decadent en garantie op lekker weer. Ook sc Heerenveen-verdediger Joost van Aken (22) heeft met zijn vriendin Celine het vliegtuig naar Dubai genomen.

Zwitserland

Er zijn gelukkig ook nog voetballers die in de winterstop gewoon lekker ouderwets de sneeuw opzoeken. Vitesse-spits Ricky van Wolfswinkel (27) is er zo eentje. Hij verblijft samen met zijn vriendin Bianca Neeskens in Zwitserland, het thuisland van zijn schoonvader Johan.

Mauritius

Een strakblauwe lucht en een helderblauwe zee. Wat wil een mens nog meer? AZ-middenvelder Joris van Overeem (22) heeft het goed voor elkaar op Mauritius, een klein eiland in de Indische Oceaan.

Curaçao

FC Utrecht-rechtsback Giovanni Troupée (18) geniet samen met zijn vriendin Lisa van zon, zee en strand op Curaçao.

Dubai

Ook Enes Ünal (19) verblijft in Dubai, maar de Turkse topschutter van FC Twente heeft wel een bal meegenomen. Zijn Nederlandse vriendin Lisa blijkt ook een aardig balletje hoog te kunnen houden. Zo'n vriendin willen we allemaal wel.

Dubai

Heracles Almelo-spits Samuel Armenteros (26) verblijft net als Enes Ünal in het Atlantis The Palm in Dubai, maar de Cubaanse Zweed heeft besloten tijdens de winterstop gewoon even lekker niks te doen.

Dubai

Het wordt een beetje eentonig, maar ook ADO Den Haag-rechtsbuiten Ruben Schaken (34) verbleef tot gisteren in Dubai. Aan de rand van het zwembad liet hij zijn six-pack even subtiel fotograferen.

Nederland