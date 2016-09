Faillissement RKC Waalwijk 'nagenoeg onafwendbaar'

Siem vervangt broer Luuk in de spits bij debuut voor PSV

17:52 Siem de Jong maakt vanavond zijn debuut voor PSV in het bekerduel tegen Roda JC. De 27-jarige De Jong maakte al minuten voor Jong PSV en was daarbij ook trefzeker, maar kwam nog niet uit voor de hoofdmacht van de landskampioen uit Eindhoven. Luuk de Jong is geschorst voor het bekertreffen met de club uit Kerkrade. Jürgen Locadia is nog geblesseerd.