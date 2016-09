Fans Go Ahead Eagles maken mooiste spandoek

Van Bronckhorst: Duel tegen ManU heeft veel kracht gekost

16:01 De selectie van Feyenoord is ongeschonden uit het duel in de Europa League met Manchester United gekomen. De Rotterdammers wonnen voor eigen publiek verrassend met 1-0 van de topploeg uit Engeland. Zondag staat de topper in de eredivisie tegen PSV op het programma.