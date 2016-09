FC Oss legt transfervrije doelman Deckers vast

Bosz en Klaassen hopen op beter spel: Maar laten we niet overdrijven

18 september Trainer Peter Bosz van Ajax hoopt dat het spel van zijn ploeg langzaam iets beter wordt. Dat zei hij na de zege zondag bij Heracles Almelo (0-2). De Amsterdamse treffers vielen pas in het laatste half uur. ,,Achteraf is het misschien een eenvoudige zege, maar we hadden het onszelf wel een stuk makkelijker kunnen maken", constateerde Bosz bij FOX Sports. ,,We hebben in de slotfase van de eerste helft te veel kansen laten liggen. Maar goed, je moet hier wel zien te winnen en dat hebben we gedaan."