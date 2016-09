FC Twente met Celina en Ünal tegen ADO

Ota in de basis bij Vitesse, Schenk voelt zich goed bij Eagles

12:38 Kosuke Ota staat in de basis bij Vitesse. De Japanner is morgenavond de logische vervanger van de geschorste Arnold Kruiswijk bij de Arnhemse club. Trainer Henk Fraser handhaaft verder zijn team voor de Airbornewedstrijd tegen Go Ahead Eagles.