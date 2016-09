FC Twente wil terug naar de (sub)top van Nederland

Twente wil in 2020 werken met een begroting van 35 miljoen euro (nu 27) en streeft er naar dat het stadion dan weer vol is. 'Een plek in de top 6 is de plaats waar Twente op basis van historie, achterban en verzorgingsgebied thuishoort', staat in het rapport te lezen. Ook moet de jeugdopleiding tegen die tijd weer tot de top van Nederland behoren.



Ambitiee

Die ambities moeten wel binnen de nieuwe lijnen van de club gerealiseerd worden. 'Wij mogen ons nooit meer overgeven aan blinde ambities, waarbij de bestaande financiële kaders opzij worden gezet'.



'Onze ambitie is gebaseerd op een nuchter realistisch voetbalperspectief en een helder inzicht in de positie van Twente binnen het Nederlandse voetbal. FC Twente neemt als het gaat om de financiën op termijn weer een plaats in de subtop in, naast clubs als Vitesse, FC Utrecht en AZ. Vanuit dit speelveld betekent dat het aantrekken van topspelers financieel onhaalbaar is en zal blijven. Dat moeten we gewoon vergeten. Maar met goed beleid kun je veel bereiken.'



Normale club

Twente wil zo snel mogelijk weer 'een normale club worden.' Een club die past bij de nuchterheid van de streek, zo staat in de toekomstvisie.



'FC Twente was de verbinding met de realiteit kwijt. Overdreven luxe en arrogantie passen niet bij de mentaliteit van deze club', staat er geschreven. 'FC Twente wordt wordt net als vroeger het tegendeel van arrogant. Een normale open club. Zonder opsmuk, zonder erom heen te draaien, zonder grootspraak. Dit wordt een club waarop iedereen trots kan zijn en die blaak van gezonde ambitie.'



Sociale omgeving

In de beleidsvisie staat zelfs dat FC Twente haar trainer en spelers verlangt dat zij 'zich inspannen om de kloof tussen hen en de sociale omgeving te verkleinen'. Twente gaat deze verplichting zelfs opnemen in de spelerscontracten en zal bij het aantrekken van spelers ook rekening houden met hun gedrag. 'Het besef moet doordringen dat hun salarissen mede worden betaald door de supporters en sponsors.'