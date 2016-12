FC Twente zet Ebecilio terug naar het tweede

Ebecilio traint sowieso tijdens de transferperiode in de maand januari met Jong Twente mee, maar het is zeer de vraag of er daarna nog wel plek voor hem is in de eerste selectie.

,,Het is Kyle niet gelukt de aansluiting te vinden”, zegt technisch directeur Jan van Halst. Ebecilio werd in de zomer getroffen door een zeldzame spier- en zenuwaandoening, maar hij herstelde daar snel van. Hij maakte sindsdien deel uit van de eerste selectie, maar trainer René Hake maakte geen enkele keer gebruik van de speler die in Enschede te boek staat als grootverdiener. De middenvelder werd in 2013 door Twente overgenomen van Arsenal. Hij gold in die dagen als een groot talent.