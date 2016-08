FC Utrecht schaakt op Deadline Day op verschillende borden

Defensie

FC Utrecht haalde met David Jensen uit Denemarken al de beoogde vervanger van Robbin Ruiter. Maar de interesse in laatstgenoemde is opgedroogd, dus hij blijft. Na het aantrekken van Menno Koch en Edson Braafheid (inmiddels zwaar geblesseerd) blijft een defensieve versterking een must.



Na vergeefse pogingen om Xandro Schenk los te weken, toog Utrecht in de afgelopen dagen andermaal naar Deventer. Met Go Ahead-linksback Robin van der Meer (ex-ADO) als doelwit. De deal was maandagavond rond, de jeugdinternational zou gistermiddag meetrainen op Zoudenbalch, maar de Eagles verlangden ineens dat Van der Meer zijn contractueel afgesproken aandeel van de transfersom zou laten vallen. . Bovendien was er nog geen geschikte vervanger gevonden op de Adelaarshorst omdat kandidaten afzegden.



Gisteravond laat vonden de Eagles alsnog een nieuwe linksback: Sebas Locigno. Dus kan Van der Meer (21) vandaag alsnog richting stadion Galgenwaard om te tekenen. Medisch goedgekeurd is hij al. Utrecht kreeg ook Shay Facey aangeboden, maar de 21-jarige Manchester City-huurling koos voor SC Heerenveen. Eerder polste Utrecht Robbert Schilder (nu Cambuur), maar die vrijage liep op niets uit.

Middenveld

Er gaapt een gat sinds Bart Ramselaar naar PSV verkaste. De Eindhovenaren wilden de dynamische middenvelder best nog een jaar in Utrecht stallen, maar de Amersfoorter drong er zelf op aan al dit seizoen naar de landskampioen te gaan. Adam Maher wordt veel genoemd in het Utrechtse als tijdelijke vervanger, maar dat lijkt financieel onhaalbaar.



Feit is dat er qua creativiteit iets bij moet op het Utrechtse middenrif. Al kan Nacer Barazite ook prima vanaf het middenveld spelen. Hij is weer fit. De aanvaller was vorige week op weg naar de uitgang bij FC Utrecht. Er lag een akkoord met een niet nader genoemde Turkse club, maar die deal ketste afgelopen weekeinde af.