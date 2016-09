Feyenoord staakt kaartverkoop Europa League na klachtenregen

Video 'Fantaseer mee en knutsel nieuw Fey­en­oord-sta­di­on'

12:05 Feyenoorder Dirk Kuyt is enthousiast over de ontwerp-wedstrijd voor een nieuw stadion in Rotterdam-Zuid. Hij hoopt dat zoveel mogelijk mensen de uitdaging aangaan en op de teken-tafel, in het knutselhok of op de computer een oogverblindende voetbaltempel voor Feyenoord produceren.