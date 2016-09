Feyenoord: zeven duels in drie weken

Een druk schema, waar de spelers van Feyenoord nauwelijks ervaring mee hebben. Na ADO wachten de duels met Manchester United, PSV, FC Oss, Roda JC, Fenerbahçe en Willem II. De kans dat aanvaller Eljero Elia al aansluit bij de selectie in die periode is nihil. De aanvaller is nog herstellende van een schouderblessure.



Terence Kongolo is wel hersteld van zijn knieblessure, net als de backs Rick Karsdorp en Miquel Nelom. De interlandperiode zorgde ook nog eens voor een goed gevoel bij Renato Tapia. De Peruaan maakte tegen Ecuador de winnende treffer voor zijn land. In Rotterdam komt hij eigenlijk al maandenlang niet in het stuk voor.



Bilal Basaçikoglu zorgde voor een assist bij het winnende Jong Turkije, maar de aanvaller voelt bij zijn club de hete adem van concurrent Mohamed El Hankouri in zijn nek. De 19-jarige aanvaller debuteerde tegen Excelsior en nu Elia voorlopig absent blijft, hoopt hij tijdens het drukke programma van Feyenoord op meer speeltijd.