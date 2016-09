Feyenoordsite plat bij kaartverkoop Europa League

Krul wellicht pas eind september inzetbaar bij Ajax

8:30 Ajax kan wellicht pas eind september over keeper Tim Krul beschikken. Dat zei de doelman, die overkwam van Newcastle United, tegen Ajax TV. ,,Ik moet nog een paar weken opbouwen en durf nog geen wedstrijd te noemen, het is van dag tot dag. We zien wel hoe het gaat lopen, maar ik wil er eind september zeker wel bij zijn'', aldus Krul, die volop in training is na een kruisbandblessure.