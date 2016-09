Financiële situatie Achilles'29 'een bodemloze put'

Drie miljoen

In het boekjaar 2014-2015 heeft de club 818.000 euro omzet gedraaid. Daar tegenover staat 1,5 miljoen euro (!) aan uitgaven. Dat betekent een verlies van 634.000 euro. Voor het boekjaar 2013-2014, het eerste seizoen in de eerste divisie, zijn de cijfers ook schrijnend. Dat verlies bedraagt 440.000 euro. Achilles draagt dus een schuld van 3 miljoen euro met zich mee. En dan komt de, door de club zelf aangekondigde, strop van het seizoen 2015-2016 er nog bij. Dat is naar verluidt ook weer een ton of vier, vijf. "De cijfers zijn zeer zorgwekkend", stelt een accountant.



Bij Achilles vinden bestuurders al die conclusies nonsens. Dat er in Groesbeek al jarenlang vragen worden gesteld bij de financiële handel en wandel van de club, wuiven ze weg. Dat is dorpskift. Achilles draait met verliezen, dat ontkent voorzitter Derks na aandringen niet, maar de schulden zijn 'allemaal gedekt'. De buitenwereld hoeft niet te weten wie daar de zorg voor draagt, zegt hij. Het zijn meerdere personen. Weldoeners.



Er is geen enkele reden voor ongerustheid in Groesbeek. ,,Ook als iemand die ons steunt erbij neervalt of onder de trein komt, hebben we garanties."