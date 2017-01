Frank de Boer ziet toekomst Oranje rooskleurig in

Oranje staat op dit moment tweede in de poule achter Frankrijk, een plek die recht kan geven op play-offs voor het WK. ,,De wedstrijd op 25 maart in en tegen Bulgarije wordt cruciaal'', weet 112-voudig international De Boer. ,,Ik hoop dat we die wedstrijd ruimschoots gaan winnen en dat het een start is van een mooie reeks.''

De Boer maakte zelf in de jaren '90 deel uit van een hele sterke generatie Nederlandse voetballers ,,Het is niet gezegd dat het huidige Nederlands elftal veel minder is'', meent de voormalige trainer van Ajax en Internazionale. ,,Ik heb heel veel vertrouwen in Danny Blind. Wanneer je de lijn kunt doortrekken met een Wesley Sneijder, Kevin Strootman, Arjen Robben en bijvoorbeeld Georginio Wijnaldum die het heel goed doet bij Liverpool, dan kunnen we een heel goed Nederlands elftal op de been brengen dat zich zonder kleerscheuren kwalificeert voor het WK.’’