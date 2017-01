Geen straf voor De Kogel na opmerking over 'schijtpubliek'

Leon de Kogel wordt door Go Ahead Eagles niet bestraft of beboet voor zijn verbale uitspatting richting het Deventer publiek. De spits toonde vrijdagavond met de termen ‘schijtpubliek’ en ‘teringpubliek’ zijn onvrede over het cynisch applaus dat hij kreeg van Go Ahead-supporters, op het moment dat hij gewisseld werd tegen AZ.