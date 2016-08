Gijs de Jong nieuwe directeur KNVB

De Jong is sinds 2003 in dienst bij de KNVB. De laatste jaren als rechterhand van Van Oostveen in de functie van operationeel directeur betaald voetbal. Daarnaast was hij competitiemanager van de bond. De raad van commissarissen (rvc) van de voetbalbond zal de beoogde benoeming van De Jong op de eerstvolgende vergadering betaald voetbal voordragen. Van Oostveen had de rvc van de KNVB al eerder op de hoogte gesteld van zijn voorgenomen vertrek. Zo konden de commissarissen in alle rust op zoek naar een opvolger.

Het is voor de tweede keer op rij dat de KNVB een opvolger van de directeur in eigen huis vindt. Van Oostveen volgde zes jaar geleden Henk Kesler op. Tot die tijd was hij ook lang competitiemanager van de voetbalbond. De KNVB wil de voorgenomen voordracht van De Jong nog niet bevestigen, omdat die eerst langs de ondernemingsraad en clubs van het betaalde voetbal moet.



Van Oostveen maakte maandag zijn vertrek bekend. Hij lag al langer onder vuur wegens de mislukte kwalificatie van Oranje voor het EK in Frankrijk. Van Oostveen negeerde Ronald Koeman en koos voor Guus Hiddink als bondscoach. Hij liet bij de aanstelling van Hiddink vastleggen dat Danny Blind hem mocht opvolgen.



Van Oostveen verzette zich lang tegen de komst van een technisch directeur bij de KNVB, die er in de persoon van Hans van Breukelen toch is gekomen. De oud-doelman heeft een aantal taken overgenomen van Van Oostveen, die zich begin dit jaar onhandig uitliet over het tegen een faillissement strijdend FC Twente.