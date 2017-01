Go Ahead neemt extra kosten voor lief na cancelen oefentrip

Go Ahead Eagles is de organisatie van het trainingskamp na de afgelasting waarschijnlijk meer geld verschuldigd dan als het wel was afgereisd naar Belek. Het overgrote deel van de trip zou voor de club uit Deventer vergoed worden. Technisch manager Dennis Bekking kijkt met meerdere partijen naar een oplossing voor de gemaakte kosten.

,,Ik heb alle betrokken partijen ingelicht en die zijn natuurlijk niet allemaal even blij", weet Bekking. ,,Er zijn de nodige kosten voor ons gemaakt. Vooraf hebben we ook contracten getekend. We willen dit nu netjes afwikkelen. Dat heeft even nodig maar ik verwacht dat we daar wel op een goede manier uit gaan komen."

Go Ahead zou vanaf zaterdag een vierdaags trainingskamp beleggen in het Turkse Belek. Ter voorbereiding op het competitieduel met AZ volgende week zou in het nabij gelegen Antalya geoefend worden door tegen Fenerbahçe. De hekkensluiter van de Eredivisie ziet uiteindelijk uit angst voor terreur af van het verblijf in het door aanslagen geteisterde Turkije. Volgens trainer Hans de Koning, die de trip initieerde, is dat 'een juiste beslissing'.