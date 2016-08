Griekenland voor Oranje ideaal om vertrouwen te tanken

* Oranje verloor nog nooit van de Grieken. In acht duels won Nederland zeven keer, één keer eindigde het in een gelijkspel.



De enige remise vond plaats in de kwalificatiereeks voor het gewonnen EK 1988. In Rotterdam werd het 1-1. Afzwaaiend assistent-bondscoach Marco van Basten nam de enige Nederlandse treffer voor zijn rekening.



* Als Nederland vanavond niet verliest, dan evenaart de ploeg van Danny Blind het record aantal wedstrijden waarin het ongeslagen is tegen een bepaalde opponent. Tegen Cyprus werd negen keer gespeeld en negen keer gewonnen.



* Voor bondscoach Danny Blind heeft het duel met Griekenland een speciaal tintje. Hij kwam als international tot één doelpunt voor Oranje, op 4 december 1991 tegen... Griekenland. De assist kwam van Marco van Basten.



* Op een groot toernooi kwamen Nederland en Griekenland elkaar maar één keer tegen. Dankzij een treffer van Kees Kist won Oranje in de groepsfase op Euro 1980 (Italië) met 1-0.



* Op 28 april 2004, in de laatste onderlinge ontmoeting - eveneens in Eindhoven - walste Nederland met 4-0 over de Grieken heen. Wesley Sneijder is de enige speler uit de huidige selectie die er toen ook bij was.



Saillant: nog geen drie maanden later won Griekenland het EK.



* Beide landen slaagden er niet in zich te plaatsen voor het EK in Frankrijk eerder dit jaar. Griekenland werd zelfs zesde in de kwalificatiepoule.