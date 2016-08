Gullit: Wat Van Breukelen zegt is pertinent niet waar

,,Wat Van Breukelen zegt is pertinent niet waar'', vertelt Gullit aan de NOS. ,,Ik heb gevraagd aan de bond of ik op papier kon krijgen of ik bij een vertrek van Blind opnieuw kon onderhandelen over mijn positie. Voor Van Breukelen was dat logisch, maar hij weigerde om dat in het contract te zetten. Daar kon ik niet mee leven. Op de dag dat Van Breukelen in Zeist de deur achter zich dichttrekt, is die mondelinge afspraak niets meer waard.''



Gullit is bovendien verbaasd dat de KNVB niet wilde instemmen met een vertrekclausule, waardoor Dick Advocaat vorige week per direct kon verkassen naar Fenerbahçe. Gullit: ,,Een clausule om te vertrekken bij een verbeterde aanbieding is heel normaal in de voetbalwereld. Iedereen heeft zo'n clausule, alleen Van Breukelen wilde er niet mee akkoord.''