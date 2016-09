Hake moet nog even puzzelen voor bekerduel

,,Dat heeft te maken met allerlei kleine pijntjes bij de spelers'', zegt hij. ,,Dat geeft nog enige hoofdbrekens, want hoe gaan we de spelers maximaal belasten zonder dat we het risico nemen dat ze langdurig geblesseerd kunnen raken?''



Zeker is wel dat Stefan Thesker de plek in het hart van de verdediging inneemt van de geblesseerde Joachim Andersen. Hake overweegt geen keepersruil in het bekertoernooi en start gewoon met Nick Marsman.



ADO

Hake is benieuwd hoe Twente reageert na alle complimenten na de wedstrijd tegen ADO Den Haag. ,,Ze hebben heel wat veren gekregen, maar ze zullen na slechte wedstrijden ook nog regelmatig kritiek krijgen. Daar moeten ze mee leren omgaan. Van jongens van 25 jaar weet je dat ze een bepaalde stabiliteit hebben. Van spelers van 19 kun je nog niet verwachten dat ze al 34 wedstrijden spelen, laat staan dat ze altijd goed zijn.''