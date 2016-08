Havenaar blijft ADO Den Haag trouw

Kleine zege MVV bij Achilles'29

16:57 MVV heeft zondag de derde zege van het seizoen geboekt. De formatie uit Maastricht was in Groesbeek met 3-2 te sterk voor Achilles '29 en komt daardoor op de vijfde plaats in de Jupiler League. Voor de thuisploeg is het al de vierde nederlaag van het seizoen in vijf duels.