Heerenveen strikt Noors toptalent Ødegaard van Real

Real Madrid won twee jaar geleden de strijd om het toptalent, dat toen nog uitkwam voor de bescheiden Noorse club Strömsgodset IF. Zo'n beetje alle topclubs in Europa dongen naar de gunsten van Ødegaard, die in oktober 2014 als jongste voetballer ooit meespeelde in een EK-kwalificatieduel. Ødegaard was 15 jaar en 300 dagen toen hij in het duel tussen Noorwegen en Bulgarije in de 64ste minuut in het veld kwam.