Henriksen onderweg naar Hull City

Omdat de transfer al in de afrondende fase is, speelt Henriksen morgen (zondag) al niet meer mee in de competitiewedstrijd tegen NEC. Henriksen heeft in Alkmaar nog een contract voor een jaar. AZ moest hem deze zomer verkopen om toch nog geld voor hem te ontvangen. Vorig seizoen was vormde hij een succesvol koppel met Vincent Janssen.



AZ heeft Heracles-speler Illias Bel Hassani op het oog als vervanger. Pas als de transfer van Henriksen volledig is afgerond worden de onderhandelingen met Heracles gestart. Heracles verloor deze transferperiode ook al recent Wout Weghorst (aan AZ) en Paul Gladon (aan Wolverhampton Wanderers).



Mogelijkerwijs worden de AZ-spelers Muamer Tankovic en Robert Mühren daarom in de deal met Bel Hassani betrokken. Tankovic en Mühren hebben geen zicht op veel speelminuten dit seizoen in Alkmaar.