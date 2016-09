Historisch MVV-tricot keert terug

De stichting Veer Zien MVV heeft de terugkeer van het historische wedstrijdtenue mogelijk gemaakt. Deze organisatie is in 2010 in het leven geroepen door fanatieke supporters die MVV Maastricht graag financieel willen ondersteunen. De musical 'Esof d'n duvel demèt späölt' van 't Mestreechs Volleks Tejater is vanaf 27 oktober te zien in het Theater aan het Vrijthof. Tijdens de voorstellingen zijn exemplaren van 'De Rijstartel' te koop.



Het befaamde tenue werd door de spelers van MVV gedragen tussen 1957 en 1959. Het is een rood shirt, met een witte ster op de borst en een veter - 'rijstartel' - in de hals.