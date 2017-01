Hoe Witsche slachtoffer werd van vernieuwingsdrang Van Gaal

Louis van Gaal, die zo goed als zeker niet meer terugkeert als trainer, is in zijn vak bij uitstek iemand van innoveren en vernieuwen. We moesten even terugdenken aan het jaar 2000 toen bondscoach Van Gaal met een revolutionair video-systeem op de proppen kwam. Het systeem lekte uit en betekende het einde van de interland-loopbaan van Richard Witschge.

Euro2000 was net afgelopen en Frank Rijkaard nam met een halve finale als resultaat afscheid als bondscoach. Succescoach Louis van Gaal nam het stokje over en zou Oranje in een groep met Ierland, Portugal, Cyprus, Estland, Cyprus en Andorra wel eventjes naar het WK in Zuid-Korea/Japan loodsen. Zeker ook omdat hij met de meeste internationals (Frank en Ronald de Boer, Edwin van der Sar, Edgar Davids, Marc Overmars en Patrick Kluivert) in de gouden jaren negentig van Ajax had samengewerkt.

Maar het liep anders. Oranje opende zwak met vier punten uit drie duels. Ierland hield in de Arena stand (2-2), maar Portugal won zelfs in De Kuip (0-2). Tussendoor werd Cyprus wel geklopt, maar meer puntverlies kon Van Gaal zich niet meer permitteren. De tweede en meest pijnlijke nederlaag onder Van Gaal kreeg gestalte op Landsdowne Road in Dublin, waar Ierland door een beslissend doelpunt van Jason McAteer Oranje de weg naar het WK 2002 versperde. Daarmee kwam een einde aan een reeks van zeven opeenvolgende toernooideelnames (vier EK's en drie WK's).

Van Gaal had zijn aanval destijds opgebouwd rondom zijn spits Patrick Kluivert. Maar door blessures moet hij minder ervaren spelers zoals Bert Konterman, Wilfred Bouma (als linksbuiten) en Richard Witschge inzetten. Het was na de wedstrijd tegen Ierland dat we in de gaten kregen dat Van Gaal bij Oranje enorm gecharmeerd was van een nieuw video-analysesysteem, waar al veel Engelse topclubs mee werkten. Van Gaal stemde daar zelfs zijn selectie op af.

Er werden sensoren in het stadion gehangen die alle acties van de spelers tot in detail registeren en doorgeven aan de computer. Met een druk op de knop kan Van Gaal beschikken over oneindig veel informatie over een speler. Zoals bijvoorbeeld het aantal foute en goede passes, zijn loopacties en hoeveel minuten hij stilstaat en sprint.

Richard Witschge traint met het Nederlands elftal. Na drie jaar is de Ajacied weer terug bij Oranje. Het duel met Ierland blijkt zijn laatste interland te zijn geweest. We kregen via via inzage in de 'geheime statistieken' van de thuiswedstrijd tegen Ierland. Wat bleek: Richard Witschge speelde alleen maar balletjes breed en bij balverlies bleef hij vaak enkele seconden staan voordat hij zich in beweging zette. Zijn dromerige optreden leverde indirect ook nog eens een Iers tegendoelpunt op. De Boer en Konterman kregen de schuld van de tweede Ierse treffer, maar eigenlijk was Witschge de dader.

Van Gaal wilde ook alles weten over de loopacties van Kluivert. Uit de statistieken bleek dat hij zich alleen maar naar de bal toe bewoog zich en nooit in de diepte. Daar kon Van Gaal wel wat mee. Het was wellicht de oorzaak dat Witschge alleen breed speelde.