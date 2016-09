Hongerig Feyenoord richt vizier direct op PSV

Kuyt kreeg bijval van Karim El Ahmadi, die andere dertiger in de ploeg. ,,Als we iets willen bereiken, moeten we er zondag ook weer staan'', zei de middenvelder. ,,We weten nu een beetje waar we staan, maar zondag wacht weer een meetmoment.''



Inzet van de topper in de Eredivisie is de koppositie. Feyenoord is na vijf speelrondes nog altijd foutloos en staat met vijftien punten bovenaan, PSV volgt op twee punten. De landskampioen bood Atlético Madrid dinsdag in de Champions League aardig partij, maar moest toch buigen voor de finalist van de vorige editie (0-1). Feyenoord legde twee dagen later Manchester United over de knie, waardoor de Rotterdammers vol zelfvertrouwen naar Eindhoven gaan.



,,We halen heel veel vertrouwen uit deze avond'', zei Kuyt. ,,Maar dit is slechts een klein succesje in hopelijk een heel succesvol seizoen. Er valt nog veel te halen. Eén overwinning op ManUnited is niet genoeg, dat besef moet erin komen bij ons. Het is zaak om de focus vast te houden en zo snel mogelijk weer te kijken naar de volgende wedstrijd. Want wat zou het mooi zijn als we ook zondag weer een goed resultaat neerzetten.''