Is het een vogel? Een vliegtuig? Nee, het is de drone van PSV

Inmiddels kijkt niemand meer op of om als het witte vaartuigje opstijgt bij de sessies in Jerez de la Frontera. Het ding (kosten zo'n 1300 euro) hoort tegenwoordig net zo bij de voetbaltraining als de ballen, de hesjes en de drinkbussen.

,,Ik heb er echt veel aan als we tactisch trainen'', zegt PSV-trainer Phillip Cocu over het technische foefje. ,,Zelfs vanaf 70 meter hoogte zijn de beelden die we ermee maken nog haarscherp. Soms wil je in één oogopslag kunnen zien hoe alles 'staat' in het veld. De onderlinge afstanden tussen spelers en tussen linies. En: de beelden zijn nooit schokkerig. Zelfs bij windkracht vier of vijf hangt zo'n drone stabiel in de lucht.''

Lawaai

Cocu maakte jaren terug ook de pioniersfase mee, toen hij nog niet bij het eerste elftal werkte. ,,Fred Rutten was denk ik de eerste voetbaltrainer die hiermee experimenteerde in Nederland. Destijds hing er nog een klein formaat helikopter boven ons veld bij PSV. Dat gaf me een lawaai, zeg...''