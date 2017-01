Jans bezig aan laatste seizoen bij PEC Zwolle

Ron Jans vertrekt na dit seizoen als trainer van PEC Zwolle. Dat is de uitkomst van het gesprek dat de clubleiding gisteravond tijdens het trainingskamp in het Spaanse Mijas had met de 58-jarige oefenmeester.

Jans is bezig aan zijn vierde seizoen bij de Zwolse eredivisieclub en gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. PEC Zwolle respecteert het besluit van de oud-trainer van FC Groningen, Heerenveen en Standard Luik, al was de clubleiding van zins om Jans nog een jaar langer aan de Zwolse club te binden.



,,Van meet af aan heb ik het fantastisch naar mijn zin in Zwolle", schrijft Jans op de website van PEC. ,,We hebben met elkaar historie geschreven en ik vind het prachtig daar onderdeel van uit te maken. Toch heb ik besloten om deze zomer te vertrekken bij de club. Simpelweg omdat ik benieuwd ben naar datgene er tegen die tijd op mijn pad komt. De komende periode ben ik echter tot in mijn vezels gemotiveerd om handhaving in de Eredivisie te realiseren en mijn tijd in Zwolle waardig af te sluiten.”

Succesvol

Adriaan Visser, voorzitter van PEC, zegt het besluit van Jans te respecteren. ,,Gezien de optelsom van sportieve prestaties kan gerust gesteld worden dat Ron de meest succesvolle trainer is uit de historie van PEC Zwolle."