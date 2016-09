Johan Lokhorst treedt af als rvc-voorzitter KNVB

Het vertrek van de voorzitter is de zoveelste wijziging in korte tijd in de top van de voetbalbond. De overige vier leden van de rvc (Simon Kelder, Henk Kivits, Johan de Kock en Ger Vermeulen) beraden zich over hun positie.



Lokhorst voerde het toezichthoudende orgaan van de KNVB sinds de zomer van 2012 aan. Hij werd op 4 juni 2012 door de clubs benoemd als opvolger van Benk Korthals. Lokhorst werkte de drie jaar daarvoor bij de UEFA, als lid van de commissie die de financiën in de gaten houdt.



De man die veel succes had in het bedrijfsleven maar amper een voetbalachtergrond, kreeg veel kritiek op zijn functioneren bij de KNVB. Nadat het Nederlands elftal vorig jaar kwalificatie voor het EK was misgelopen, besloot de rvc om de bekritiseerde directeur betaald voetbal Bert van Oostveen 'gewoon' tot 2019 te herbenoemen. Lokhorst kreeg destijds de vraag hoe het in de toekomst beter moet. Zijn antwoord (,,wij moeten nu alles zetten op het feit dat we vanaf nu iedere wedstrijd moeten winnen'') kwam hem op hoongelach te staan.