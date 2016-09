Jong Oranje heeft plaatsing voor EK niet meer in eigen hand

Jong Oranje kwam op het kunstgras in Minsk, omzoomd door vrijwel lege tribunes, twee keer op achterstand. De Wit-Russische aanvoerder Pavel Savitski benutte in de achttiende minuut een strafschop en tekende een kwartier voor tijd voor de 2-1. Enkele minuten daarvoor had Anwar El Ghazi de stand gelijkgetrokken. Derrick Luckassen bracht Jong Oranje in de 78e minuut weer langszij (2-2).



De ploeg van Grim heeft na zes van de acht groepswedstrijden tien punten, twee minder dan koploper Slowakije. De groepswinnaar kwalificeert zich automatisch voor het EK, de vier beste nummers twee van de negen poules strijden in de play-offs om twee tickets naar Polen.



Jong Oranje maakte een weinig geïnspireerde indruk en kwam na een kwartier op achterstand, nadat Jean-Paul Boëtius de bal in het eigen strafschopgebied ongelukkig op zijn hand had gekregen. Savitski passeerde doelman Mickey van der Hart vanaf elf meter.



Na kansen voor Ricardo Kishna, Bart Ramselaar en invaller Vincent Vermeij tekende El Ghazi, die in de spits was begonnen, in de 69ste minuut voor de gelijkmaker. Hij kopte een voorzet van Kishna voorbij de doelman van Wit-Rusland. Savitski bracht het gastland even later weer op voorsprong. Hij profiteerde van chaos in de Nederlandse defensie bij een vrije trap. Nadat Luckassen voor de 2-2 had gezorgd, waren de beste kansen voor Wit-Rusland. Van der Hart voorkwam echter nog grotere problemen voor Jong Oranje.