Keeper Den Bosch over bekerblunder: Matchfixing? Ik rijd nog steeds een Aygo

En dan komt dinsdagavond ook nog eens FC Eindhoven op bezoek. Voor de beker, waardoor iedereen weer begint over zijn bekerblunder van vorig seizoen, tegen de amateurs van VVSB.



Weet je nog precies wat er toen tegen VVSB gebeurde?

,,Natuurlijk. Ik wilde de bal vangen en was al aan het kijken waar ik hem daarna kwijt zou kunnen. Dat moet je dus nooit doen. Je ogen moeten altijd op de bal gericht zijn. Ik was te gehaast, al met de volgende stap bezig en liet de bal los. Een eenmalige misser, maar wel een blunder die me altijd zal blijven achtervolgen.''



Het gevolg is bekend. Maikey Parami maakte de 2-3 voor VVSB en werd daarmee een held.

,,Ja, terwijl het niet zo bijzonder was wat hij deed. Hij stond op de goeie plek op het goeie moment. Als mijn opa daar had gestaan, had die hem ook gemaakt.''



En jij kreeg op de sociale media alle bagger over je heen.

,,Dat klopt, maar ik kijk niet zoveel naar de social media.''



Op internet klinken tot op de dag van vandaag nog geluiden dat jij je tegen VVSB schuldig gemaakt zou hebben aan matchfixing.

,,Is dat zo? Nou, laat ik daar dit over zeggen. Als het matchfixing was geweest had ik nu niet meer in een Toyota Aygo gereden.''