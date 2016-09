Keren deze transfervrije spelers terug in de Eredivisie?

1. Urby Emanulson

Ron Vlaar dacht vorig jaar een klapper te kunnen maken dankzij zijn transfervrije status, maar een knieblessure gooide roet in het eten. De voormalige verdediger van Aston Villa trainde mee bij AZ en speelt nog steeds in Alkmaar. Urby Emanuelson voelt zich ook niet te groot voor AZ. ,,Iedereen weet dat in Nederland voor mij maar één club telt: Ajax. Ik voel me niet te hoog om voor Utrecht, Vitesse of AZ te spelen'', aldus Emanuelson tegen FOX Sports. De linksback trainde vorig jaar mee bij Ajax, maar een terugkeer naar Amsterdam zit er niet in. Slaan AZ, Vitesse of FC Utrecht wel toe?