Kluivert junior maakt profdebuut voor Jong Ajax

Justin Kluivert is pas 17 jaar en staat te boek als een van de grootste talenten uit de Ajax-jeugd. De jeugdspeler speelt het liefst als linksbuiten of in de spits.



Kluivert tekende in april zijn eerste contract in Amsterdam. Toen zei hij het volgende: ,,Mijn doel is om in 2016/2017 basisspeler in de A1 te zijn. Ik wil belangrijk zijn voor het team. Daarna hoop ik snel richting het eerste elftal te gaan. Ik wil in de Arena spelen."



Justin is hard op weg om in de voetsporen van zijn vader te treden. Patrick debuteerde als 18-jarige voor Ajax 1. Kluivert senior is tegenwoordig technisch directeur bij Paris Saint-Germain.