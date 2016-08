KNVB bevestigt vertrek Van Oostveen

Van Oostveen lag al geruime tijd onder vuur, onder meer vanwege zijn keuzes voor de bondscoaches van het Nederlands elftal. Ondanks het missen van het EK besloot de raad van commissarissen van de KNVB eind vorig jaar wel om Van Oostveen te herbenoemen als bestuursvoorzitter betaald voetbal, voor een periode van drie jaar. Amper tien maanden later vertrekt de 45-jarige bestuurder uit Amstelveen alsnog.



,,De afgelopen tijd als bestuursvoorzitter betaald voetbal is mooi, maar tegelijkertijd bovenmatig intensief geweest. Daarom heb ik de zomerperiode deels gebruikt om eens goed na te denken over mijn eigen toekomst. Veel projecten slaagden, veel ambities werden waargemaakt, sommige niet. Het was fijn om te werken in het betaald voetbal, maar tegelijkertijd moet je je ogen ook niet sluiten voor de realiteit. Die realiteit is dat leiderschap -zeker in het betaald voetbal- niet onbeperkt houdbaar is. Het is tijd voor nieuwe uitdagingen'', aldus Van Oostveen.



Op verzoek van de KNVB gaat hij zich de komende tijd richten op de rol van secretaris-generaal. Ook is hij vorig jaar aangesteld als toernooidirecteur voor het EK vrouwen 2017 in eigen land.