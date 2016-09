KNVB wil frauderende amateurclubs uit competitie

Sneijder: Blij? Ik had wel meer willen hebben

6 september Wesley Sneijder werd in Solna opvallend genoeg verkozen tot Man of The Match, maar een bevredigend gevoel had de aanvoerder van Oranje niet. Met de 1-1 tegen Zweden had het Nederlands elftal zichzelf tekort gedaan, zei hij vor de camera van de NOS. ,,Of ik blij ben? Ik had wel meer willen hebben dan een punt. Als je ziet hoe we hebben gevoetbald hadden we daar ook recht op.''