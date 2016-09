Kritische eerste divisie stuurt niet aan op snel vertrek rvc

Heerenveen wellicht zonder Larsson tegen De Graafschap

19 september Trainer Jurgen Streppel van sc Heerenveen kan dinsdag in het bekerduel met De Graafschap mogelijk niet beschikken over Sam Larsson. De Zweedse aanvaller verliet de training van de Friezen maandag wegens liesklachten. Dinsdag wordt beoordeeld of de speler in vorm vanaf de aftrap kan meedoen.