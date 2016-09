Krul wellicht pas eind september inzetbaar bij Ajax

Oranje richt zich nu op belangrijk duel met Zweden

11:58 Met de oefennederlaag tegen Griekenland (1-2) nog in het achterhoofd is het Nederlands elftal vrijdag voorzichtig aan de voorbereiding op het uitduel met Zweden in de WK-kwalificatie begonnen. De basisspelers van donderdag in Eindhoven mochten herstellen in de gym. De wisselspelers oefenden wel op het trainingsveld in Katwijk.