Kuyt blij met hoofdrol: Dit waren twee belangrijke goals

,,Het is altijd lekker om te scoren", lachte Kuijt. ,,Maar dit waren nog heel belangrijke doelpunten ook. Excelsior was goed aan de competitie begonnen en komt hier op voorsprong. Na mijn twee doelpunten hebben we gas gegeven. Dat was het Feyenoord dat we graag willen zien."



Feyenoord staat met twaalf punten en een doelsaldo van 12-1 voorlopig op kop in de eredivisie. ,,Het eerste competitieblok was goed", zei Kuijt over de vier duels van Feyenoord voor de interlandperiode die nu volgt. ,,Daar kunnen we tevreden over zijn."