Kuyt hoopt dat Mourinho Feyenoord niet serieus neemt

De Katwijker weet ook dat ze in Engeland vaak praktisch naar de Europa League kijken. Stel dat Manchester United zich donderdag in Rotterdam verslikt in Feyenoord, dan heeft de ploeg van Mourinho nog altijd vijf wedstrijden over om alsnog de poulefase te overleven. ,,Laten we hopen dat ze zo denken,'' glimlacht Kuyt.



De aanvallende middenvelder vertelde voor de interlandbreak dat het misschien beter zou zijn om slechts twee van de drie wedstrijden (ADO, Manchester United, PSV) te spelen. ,,Maar ik voel me goed, ik ben er tegen ADO bewust iets eerder uitgegaan. Ik voel me klaar voor Manchester United en hopelijk ook voor PSV.''



Manchester United wenst voor het duel niet in de Kuip te trainen. Mourinho ziet daar het nut niet van in. Een teken dat de Engelse grootmacht het treffen nauwelijks serieus neemt? Kuyt: ,,We zullen zien. Wij zitten in een prachtige situatie. Vijftien punten uit vijf wedstrijden en nu deze kraker. En vrijwel iedereen fit. Laat het een mooie avond worden.''