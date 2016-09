Kuyt koestert mooie herinneringen aan duels met United

Van Bronckhorst: We willen overwinteren

Aan de aanstaande topper zondag tegen PSV wil trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord nog geen moment denken. ,,Eerst komt Manchester United. Het wordt een mooie uitdaging voor ons om tegen één van de beste teams van Europa en van de wereld te proberen een resultaat te halen'', zei Van Bronckhorst in De Kuip.



De landstitel is dit seizoen het grote doel van de Rotterdammers. Overwinteren in Europa League staat echter ook hoog op het verlanglijstje van Van Bronckhorst. ,,Natuurlijk, doorgaan is onze doelstelling. We zitten in een zware poule met twee sterke tegenstanders, ManUnited en Fenerbahçe. En in het verleden hebben we ook problemen gehad met Zorja Loehansk. Maar we willen zoveel mogelijk ervaring opdoen tegen teams van een hoger niveau. Het zou een mooie bonus zijn als we daar na de winterstop mee door kunnen gaan.''



Drie dagen na de confrontatie met de Engelse topclub wacht PSV in de eredivisie. Van Bronckhorst piekert er echter niet over om spelers te sparen voor de topper in Eindhoven. ,,Iedereen is fit en ik ga dan ook geen rekening houden met zondag'', zei de trainer.



Van Bronckhorst wil zijn systeem ook niet aanpassen, zoals PSV-trainer Phillip Cocu dinsdag wel deed voor het duel met Atlético Madrid in de Champions League. ,,Je moet je altijd aanpassen tegen teams als Manchester United, maar dat zit voor mij niet zozeer in het systeem, wel in de manier waarop je op het veld staat. We moeten 'Europees' denken, het veld compact maken en de kansen die we krijgen benutten.''