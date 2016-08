Kuyt zet vraagtekens bij selectiebeleid van Blind

Landskampioen PSV levert zes spelers aan Oranje, Ajax is met vier man vertegenwoordigd in de selectie van bondscoach Danny Blind voor de oefeninterland tegen Griekenland en de eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. Namens Feyenoord gaat alleen Steven Berghuis maandag naar Noordwijk. Volgens Kuyt komen wel wat meer spelers in aanmerking voor Oranje. ,,Karsdorp, Vilhena en ook Toornstra bijvoorbeeld. Maar het lijkt erop dat de bondscoach heeft gekozen voor de 'vaste' jongens, waar hij de laatste keer ook mee heeft gewerkt. Dat is natuurlijk zijn goed recht.''



De 36-jarige Katwijker, zelf gestopt als international, liet zich ook uit over de beslissing van het Feyenoord-bestuur om tijdens de Europese thuiswedstrijden de helft van De Kuip te sluiten voor publiek. ,,Dat is verschrikkelijk. Maar het bestuur kan niet anders, dat begrijp ik heel goed. We staan als Feyenoord met de rug tegen de muur. De fans worden het hardste geraakt, maar ook de spelers. Er is niets mooiers dan in een volle Kuip tegen Manchester United te spelen. In deze zaak zijn alleen maar verliezers.''