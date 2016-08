LIVE: Ruiter voorkomt grotere achterstand na prima kans voor Van Wolfswinkel

Ricky van Wolfswinkel is de eerste Vitesse-speler met 3 goals in de eerste 4 wedstrijden van het seizoen sinds Jonathan Reis in 2012-13. De laatste Vitesse-speler met meer dan 3 goals in de eerste 4 wedstrijden van het seizoen was Pierre van Hooijdonck met 5 goals in de eerste 4 duels van in 1999-2000.