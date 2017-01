Louis van Gaal krijgt oeuvre-award

Van Gaal nam de bijbehorende award in ontvangst in het circustheater van Scheveningen. Daar wordt morgen de jaarlijkse Big Improvement Day georganiseerd. Dat is een dag waarop toppers uit bedrijfsleven, overheid en wetenschap samenkomen om te bespreken wat er goed gaat in Nederland en hoe het nog beter kan. Dat moet verfrissende ideeën opleveren, is de gedachte.



Bij deze ‘dag van de positiviteit’ kregen de afgelopen jaren onder anderen André Kuipers, Marco Borsato en Max Verstappen prijzen omdat ze zich onderscheid(d)en in hun vakgebied.