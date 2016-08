Malki keert mogelijk terug bij Roda JC

Malki maakte in 2013, nadat hij in twee seizoenen 42 keer trefzeker was geweest voor Roda JC, de overstap naar het Kasimpasa. De spits tekende een contract voor drie jaar bij de Turkse subtopper. In zijn eerste seizoen kwam hij nog tot 34 optredens, maar in het voorbije voetbaljaar kwam Malki slechts negen keer in actie voor de club uit Istanbul.



Eerder was de aanvaller in België actief voor Roeselaere, Germinal Beerschot en Lokeren. Roda JC nam hem in 2011 over van het Griekse Panthrakikos.