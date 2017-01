Manu: Dat doelpunt tegen Zorya pakt niemand me meer af

Elvis Manu treedt zondag met zijn nieuwe club Go Ahead Eagles aan bij Excelsior. De van het Engelse Brighton & Hove Albion gehuurde aanvaller maakte in het seizoen 2012-2013 de nodige treffers voor de Rotterdamse club in de Jupiler League. Toch heeft de pas 23-jarige vleugelspits een dubbel gevoel overgehouden aan zijn tijd op Woudestein.

,,In twintig competitieduels maakte ik acht goals, dus sportief haalde ik een behoorlijk rendement. Maar ik had destijds wat problemen met mijn zelfbeheersing. Daardoor liep ik dat seizoen tegen drie rode kaarten aan'', vertelt hij op de website van de Eagles.

Manu zal één Europese wedstrijd tijdens zijn periode bij Feyenoord nooit vergeten. ,,In Oekraïne hadden we tegen Zorya Luhansk het eerste duel met 1-1 gelijkgespeeld. Thuis stonden we aan het begin van de tweede helft met 3-0 voor. Niks aan de hand, dus. Al zat ik zelf niet met een vrolijk gezicht op de bank, want ik wilde gewoon spelen."

,,Vervolgens werd het in de tweede helft 3-1 en 3-2 en zag je de angst in de ploeg sluipen. Tien minuten voor tijd viel de 3-3. Kort voor het einde van de wedstrijd mocht ik invallen en scoorde ik in blessuretijd 4-3. Dat is een moment dat niemand me meer afpakt.''