Martin Ødegaard: Uniek talent of PR-stunt?

Rond de kerstdagen duikt de naam van de al bijna vergeten Ødegaard op in de Nederlandse media. Ajax en sc Heerenveen doen een poging om de 17-jarige aanvallende middenvelder te huren. Een halve maand later is Ødegaard rond met de Friezen. En daar zat hij vanochtend, in de stampvolle perszaal van het Abe Lenstra Stadion. ,,Ik ben blij, het lijkt me een goede club. Ik heb er zin in.”



Van de Madrileense spotlights naar de luwte van het Friese Haagje. ,,Een wonderboy? Ik ben een normale jongen”, mompelde Ødegaard bescheiden. Het lijkt de belangrijkste reden waarom hij Heerenveen verkoos boven Ajax. Ødegaard is een stille, teruggetrokken, bijna mysterieuze jongen. In de archieven zijn weinig interviews met hem te vinden. Vader en zaakwaarnemer Hans Erik houdt zijn zoon vakkundig uit de publiciteit.



Bij Heerenveen kan Ødegaard zich de komende anderhalf jaar weer focussen op wat hij het liefste doet. Geen opwindend leven in de schijnwerpers bij de Koninklijke maar een stukje fietsen door Heerenveen. Geen nieuwe Messi of Laudrup, maar voor aanvoer zorgen op Henk Veerman. Het lijkt precies wat Ødegaard nodig heeft om zijn belofte via een omweg in te lossen.